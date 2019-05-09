В Ишимбайском районе открыли памятник одному из результативных снайперов Ахату Ахметьянову
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В Ишимбайском районе открыли памятник одному из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Ахат Ахметьянов поразил более 500 целей, обучил сотни стрелков. О его меткости сообщали газеты, а сослуживцы писали о нём рассказы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Точная информация о количестве результативных выстрелов Ахата Ахметьянова разнится. Этому поспособствовала путаница в документах, в одних фамилию снайпера записывали как Ахметьянов, в других как Ахметзянов. Но сотрудникам сельского музея, всё же, удалось найти документ, подтверждающий точное число пораженных целей.
А вот винтовка прославленного бойца сейчас хранится в Санкт-Петербурге. Как раз на Ленинградском фронте Ахат Абдулхакович нанёс наибольший урон врагу. Также снайпер отличился и как инструктор. Эти знания впоследствии ему пригодились и в мирное время.
Ахат Ахметьянов был не только одним из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Он подготовил более 200 стрелков. А в мирное время он вернулся в родное село, где стал директором местной школы.
Он преподавал математику и физику. По воспоминаниям дочери Ахата Ахметьянова, он, хоть и был строгим, но всегда справедливым.
Альмира Ахметьянова-Гультимирова, дочь Ахата Ахметьянова:
- Голодные, холодные, послевоенное время, недостаток всего. А тут дети растут. Всё надо им дать, всё преподнести. И нужно быть прекрасным отцом и прекрасным учителем.Несмотря на подвиги Ахата Ахметьянова его имя не так широко известно, как имена других героев Великой Отечественной войны, уроженцев Башкортостана. По идее руководства родного для героя Ишимбайского района, памятник должен стать первым шагом для популяризации личности легендарного снайпера.
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