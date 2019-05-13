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В Башкирии пройдет Неделя семьи: определен график мероприятий

Добавлено: 13.05.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии пройдет Неделя семьи: определен график мероприятий

С 13 по 19 мая в Башкирии пройдет Неделя семьи, которая приурочена к Международному дню семьи. В течение недели для жителей региона будут проводиться различные мероприятия и акции, направленные на укрепление семейных взаимоотношений и формирование ответственного родительства, сообщает сайт Newsbash.ru.

В понедельник состоится Республиканская акция «Семейный бумеранг доброты». Сбор новых и бывших в употреблении детских товаров, которые подлежат термической обработке: детской мебели, колясок, санок, прыгунков, велосипедов, ходунков, стульчиков для кормления, аппаратов для стерилизации и др.

14 мая пройдет Марафон полезных советов (телефон поддержки родителей по телефону 8800-347-5000). Специально приглашенные психологи ответят по телефону на вопросы о воспитании детей. На следующий день состоится Республиканская акция «Счастливый час». Сокращение на один час рабочего времени в Международный день семьи для сотрудников с семейными обязанностями. Освободившийся час предлагается провести в кругу семьи.

16 мая пройдет Республиканская акция «Родители рулят» (совместно с ГИБДД по РБ). Сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами вручат родителям, осуществляющим перевозку детей в автомобиле, памятные стикеры «В машине ребенок!» и напомнят о правилах безопасности на дороге.

17 мая (пятница) Выставка «Материнство раскрывает таланты». На выставке будут представлены работы женщин, которые начали писать картины в ожидании ребенка или после его рождения, вдохновившись этим событием. Для посетителей выставки будут проведены мастер-классы по изобразительному искусству.

18 мая (суббота) Республиканская акция «Место встречи – центр «Семья». Знакомство жителей республики с деятельностью центров «Семья». Проведение Дня открытых дверей: работа консультативных и культурно-развлекательных площадок, знакомство со специалистами, презентация предоставляемых услуг.

19 мая (воскресенье) Интернет-конкурс «Семейный пикник». Участникам необходимо разместить во Вконтакте или Инстаграм фотографию в кругу семьи на пикнике, сделанную 19 мая 2019 года с хэштегом #Семейный_пикник2019. Победитель будет выбран по количеству лайков и с помощью рандомной программы и получит памятный приз.

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