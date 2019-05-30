В Архангельском районе местные жители жалуются на соседа-пчеловода. Насекомые роятся на их участках и нападают не только на людей, но даже на животных. От многочисленных укусов пчёл в деревне умерла собака.



Прежде чем выйти на улицу, Валерий Чернов обязательно оглядывается по сторонам, ведь на территорию его участка постоянно залетает рой пчел. Сосед мужчины разводит насекомых около 10 лет, и решить с ним вопрос мирно до сих пор не удавалось - особенно, после того как одну из собак Валерия Чернова искусали до смерти. На прошлой неделе насекомые напали на него самого.





Валерий Чернов:



«Сходу прилетают, и я сначала не понял что такое. Несколько штук вокруг покрутились и потом начали кусать. И пока я добежал до дома, 4 штуки в шею «прилетело». В лицо они пытались — я их смахнул. И все, забежал домой и сидел там два часа».

«Площадь здесь позволяет. Ветеринарно-санитарный паспорт предоставлен, где указаны все диагностические и лабораторные исследования».

От пчелиной агрессии страдает вся улица. Местные жители боятся, что однажды могут пострадать и дети. Большой опасности подвержены люди страдающие аллергией. К счастью, пока за 10 лет, кроме собаки, никто не умер.Люди живут в непосредственной близости от ульев. Причем, между участками нет даже забора. Да и если бы он был, вряд ли бы спас от укусов насекомых. Причем предугадать поведение пчел невозможно - нападают они неожиданно.Смерть собаки и систематические нападения пчел на людей стали поводом обратиться в надзорные органы. Валерий Чернов написал заявление в государственную ветеринарную службу, чтобы они, наконец, наказали соседа-пчеловода. Мужчина не сопротивлялся. Когда инспекторы прошли до пасеки, то обнаружили 7 ульев. По словам самого хозяина, раньше их было больше. Разведением пчёл увлекался отец. Сегодня его уже нет в живых. Так или иначе, инспекторы на участке нарушений не выявили.Сам Рифат Тухватуллин говорит, что лично к нему с претензиями никто никогда не обращался. Кроме того, летки ульев направлены в противоположную от соседского участка сторону.



Рифат Тухватуллин:



«Ну они, в принципе, летают в сторону восхода солнца, в сторону леса. Сосед никогда не жаловался».

Но в дальнейшем, чтобы не портить отношения с соседями, Рифат согласился перевезти пасеку. И в скором времени люди смогут выходить на улицу без страха быть ужаленными пчелой.