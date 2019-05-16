Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород

В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 150
Рубрика: Общество
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде. Как сообщает паблик Mash, мужчина просто физически не может этого сделать, помочь ему некому.

У жителя деревни Казанка Виктора Ананьева вместо ног протезы и нет одной руки. Но в Инзерском сельсовете Архангельского района решили, что мужчина должен скосить траву. Виктора оштрафовали за то, что у него был заросший огород. В апреле сельсовет проверил огород Виктора. Трава им показалась слишком высокой и пожароопасной. В итоге мужчине был выписан штраф.

В Архангельском районе главу сельсовета обвинили в служебном подлоге

Читайте также:

В Архангельском районе главу сельсовета обвинили в служебном подлоге
В самом сельсовете отказали давать какие-либо комментарии. Соцработник не помог мужчине убрать траву. К счастью, бурьян скосили сердобольные соседи.


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Жителя Караидельского района оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети
Человек и закон
Жителя Караидельского района оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети
В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
Происшествия
В Нефтекамске произошел крупный пожар: сгорели три строения и трава на площади 5 га
В Давлекановском районе на площади 0,2 га горит сухая трава
Происшествия
В Давлекановском районе на площади 0,2 га горит сухая трава
В Архангельском районе депутат-коррупционер лишился полномочий
Происшествия
В Архангельском районе депутат-коррупционер лишился полномочий
В Архангельском районе оштрафовали замглаву за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
Происшествия
В Архангельском районе оштрафовали замглаву за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
В Илишевском районе многодетная мать отказалась помочь приобрести трактор для сельсовета, а в ответ ей отказали в выдаче справки
Происшествия
В Илишевском районе многодетная мать отказалась помочь приобрести трактор для сельсовета, а в ответ ей отказали в выдаче справки
В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву
Происшествия
В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву
Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду
Общество
Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: