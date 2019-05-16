В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде. Как сообщает паблик Mash, мужчина просто физически не может этого сделать, помочь ему некому.





У жителя деревни Казанка Виктора Ананьева вместо ног протезы и нет одной руки. Но в Инзерском сельсовете Архангельского района решили, что мужчина должен скосить траву. Виктора оштрафовали за то, что у него был заросший огород. В апреле сельсовет проверил огород Виктора. Трава им показалась слишком высокой и пожароопасной. В итоге мужчине был выписан штраф.

В самом сельсовете отказали давать какие-либо комментарии. Соцработник не помог мужчине убрать траву. К счастью, бурьян скосили сердобольные соседи.



