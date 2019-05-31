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Военные оборудуют понтонное сообщение между Стерлитамаком и Ишимбайским районом

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество
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Военные оборудуют понтонное сообщение между Стерлитамаком и Ишимбайским районом

Инженеры Центрального военного округа установят понтонный мост через реку Белую в Башкирии, чтобы сохранить транспортное сообщение для 20 тысяч жителей. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин после обращения исполняющего обязанности Главы Башкирии Радия Хабирова и депутата Государственной Думы Алексея Изотова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Понтонные подразделения отдельной инженерной бригады в Башкирии сегодня приступили к совершению 140 км марша в район назначения. Понтонный мост станет единственным кратчайшим сообщением с городом Стерлитамаком для удаленного микрорайона (поселок) Шахтау, а также Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Установка понтонного моста также позволит организовать работы по ремонту основного моста в городе Стерлитамак, который находится в аварийном состоянии.

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