Военные оборудуют понтонное сообщение между Стерлитамаком и Ишимбайским районом

Инженеры Центрального военного округа установят понтонный мост через реку Белую в Башкирии, чтобы сохранить транспортное сообщение для 20 тысяч жителей. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин после обращения исполняющего обязанности Главы Башкирии Радия Хабирова и депутата Государственной Думы Алексея Изотова, сообщает сайт Newsbash.ru.





Понтонные подразделения отдельной инженерной бригады в Башкирии сегодня приступили к совершению 140 км марша в район назначения. Понтонный мост станет единственным кратчайшим сообщением с городом Стерлитамаком для удаленного микрорайона (поселок) Шахтау, а также Стерлитамакского и Ишимбайского районов.



Установка понтонного моста также позволит организовать работы по ремонту основного моста в городе Стерлитамак, который находится в аварийном состоянии.