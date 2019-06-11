В Башкирии опубликовали список безопасных пляжей

Этим летом на водоемах республики запланировано 75 санкционированных пляжей. На 10 июня освидетельствование прошли 35 из них.



МЧС России по Республике Башкортостан выявляет стихийные пляжи и рекомендует жителям купаться в специально оборудованных местах. На каждом официальном пляже дежурят спасатели, оборудованы спасательные посты, места для оказания первой помощи пострадавшим, территория огораживается буйками, существуют отдельные места для безопасного купания детей.





Список зарегистрированных пляжей на территории Республики Башкортостан:

1. Река Белая, г. Уфа, пляж «Солнечный»

2. Пляж загородного клуба «Фазенда», Кармаскалинский р-н, 1250 м на юго-восток от д. Нижнетимкино

3. Нугушское вдхр. пляж БО «Монтажник»

4. Нугушское вдхр. пляж МБУ ДОЛ «Бригантина»

5. Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж

6. Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж7. Река Белая, городской пляж г. Салават8. Нугушское водохранилище, пляж «Солнечная»9. Пляж ООО «Газпромтрансгаз Уфа» НВХ10. Городской пляж г. Мелеуз р. Белая11. Озеро Уфимский район, пляж «Лукоморье»12. Озеро Кандры-куль, пляж горнолыжного комплекса «Кандры-куль» Туймазинский район13. Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Гайдар», Туймазинский район14. Озеро Ик-Куль, пляж города Октябрьский15. Городской пруд мемориала «Защитник Отечества», Белебеевский район16. Озеро Кандры-куль, Пляж МУП СОК «Спартак», Туймазинский район17. Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Кандры-Куль»18. Кармановское вдхр., г. Нефтекамск – городской пляж19. Озеро «Карьерное», Кушнаренковский район20. Озеро «Карьерное», Кушнаренковский район21. Пляж «Котлован», Дюртюлинский район22. Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Бирский район д. Ст.Петрово23. Пляж городского округа города Агидель24. Павловское вдхр., пляж «Солуни»25. Павловское вдхр., пляж «Павловский парк»





26. Павловское вдхр., пляж Физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный»

27. Павловское вдхр., пляж Бухта Кила

28. Река Уфа, г. Уфа, пляж «Песчаный»

29. Озеро Теплое, г. Уфа, пляж «Гольфстрим»

30. Озеро Банное, Пляж ООО «Дом отдыха «Березки», Абзелиловский район

31. Озеро Банное, Пляж санатория «Якты-Куль» Абзелиловский район

32. Озеро Банное, пляж санатория «Юбилейный», Абзелиловский район

33. Река Худолаз, городской пляж г. Сибай

34. Пруд реки М. Кизил, пляж и зона отдыха «Остров» , ГЛЦ ООО «Абзаково» Белорецкий район

35. Пляж АУДО ОВЛ «Агидель», Бурзянский район с. Старосубхангулово