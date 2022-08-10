Жители Башкирии возмущены платой за вход на пляж в Нуримановском районе

12:36, 10 авг 2022

Житель Башкирии И. Фарахов обратился в электронную приемную органов власти РБ с жалобой на сборы за вход на пляж. По его словам, деньги берут в селе Павловка Нуримановского района.







— Ведутся сборы по 150 рублей с человека, чтобы зайти на пляж и искупаться, на просьбу просто искупнуться на 10 минут был предоставлен необоснованный отказ, — сообщил мужчина.



Он рассказал, что женщина, которой отдыхающие платят деньги, нормально не разговаривает, а только ругается. Оплату банковской картой она не принимает.





— Женщина не представилась, общается грубо, хамит. На просьбу предоставить правоустанавливающие документы и свидетельства был получен отказ. Громко хлопнув, закрыла дверь на замок, — добавил И. Фарахов.



Мужчина попросил власти республики разобраться в этом.

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Фото: И. Фарахов