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Жители Сибая рассказали в видеообращении Путину о проблемах экологии в городе

Добавлено: 19.06.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество
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Жители Сибая рассказали в видеообращении Путину о проблемах экологии в городе

В минувший вторник, 18 июня, в сообществе «Сибай, дыши!» в соцсети «ВКонтакте» появилось видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, сообщает сайт Newsbash.ru

В ролике «Обращение жителей г. Сибай к президенту РФ В. В. Путину» местные жители рассказывают о проблемах со здоровьем и экологией, вызванных печально известным сибайским карьером.

Меньше чем за сутки пост собрал 300 лайков и 150 репостов.

Напомним, недавно Верховный суд Башкирии встал на сторону жителей Сибая и отказал Учалинскому горно-обогатительному комбинату в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив без изменения решение городского суда. 

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