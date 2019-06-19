Жители Сибая рассказали в видеообращении Путину о проблемах экологии в городе

В минувший вторник, 18 июня, в сообществе «Сибай, дыши!» в соцсети «ВКонтакте» появилось видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ролике «Обращение жителей г. Сибай к президенту РФ В. В. Путину» местные жители рассказывают о проблемах со здоровьем и экологией, вызванных печально известным сибайским карьером.