Механизаторы Башкирии принимают участие в VIII Открытом чемпионате России по пахоте в Мордовии

Механизаторы Башкирии борются за звание сильнейшего на стартовавших в Мордовии отборочных соревнованиях VIII Открытого чемпионата России по пахоте. На главное первенство страны среди механизаторов прибыли участники из 45 регионов, сообщает сайт Newsbash.ru





Башкирию на чемпионате России по пахоте представляют неоднократный участник такого рода соревнований Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района, а также Римир Гиззатуллин из Стерлитамакского района и выпускница Белебеевского колледжа механизации и электрификации Дарья Тураева.

По итогам отборочных этапов в финал выйдут 10 сильнейших пахарей. При этом каждый регион сможет представлять только один претендент, набравший максимальное количество баллов, пояснили сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкирии.Результаты Открытого чемпионата России по пахоте огласят на торжественной церемонии награждения победителей 29 июня.Год назад в Суздале Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района стал одним из лучших по мастерству управления трактором на «Трактор-шоу», которое проводилось в рамках Открытого чемпионата России по пахоте. По итогам соревнований он занял тогда четвертое место.Всего в Открытом чемпионате России-2018 участвовали 54 механизатора из 37 регионов страны.