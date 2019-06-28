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В Уфе появились биоуборные нового образца

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе появились биоуборные нового образца

Ранее таких общественных уборных в Уфе не было, сообщает сайт Newsbash.ru. От обычных биотуалетов они отличаются современной системой удаления запахов, подогревом кабинок и светодиодными указателями. Пока туалеты работают в техническом режиме. 

Со следующей недели они будут готовы к использованию. В перспективе - биоуборные нового образца появятся во всех парках города. 

«По заданию города мы провели сюда в районе 300 метров канализацию, водопровод, электричество. Теперь они могут работать круглогодично. Применены новые материалы, заведено отопление. Я считаю, что комфорт должен начинаться и с туалета. Ничего в этом плохого нет», - комментирует зам.директора подрядной организации Эдуард Остапчук.

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