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Власти продлят программу материнского капитала до 2025 года

Добавлено: 04.07.19
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Рубрика: Общество
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Власти продлят программу материнского капитала до 2025 года

Власти продлят программу материнского капитала до 2025 года, сказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает сайт Newsbash.ru.

Спикер верхней палаты парламента сделала заявление после заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи.

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«Я сторонник того, чтобы продлить материнский капитал как минимум до 2025 года. Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, с нашими коллегами из Госдумы. Я думаю, до конца года соответствующее решение будет принято», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила: семьям нужно дать уверенность, что после 2021 года (сейчас программа действует до этого времени) программа поддержки сохранится. Матвиенко также подчеркнула необходимость расширить возможности использования маткапитала. Например, она сказала, что «может, кто-то хочет газ провести к дому в деревне или на другие цели».

Материнский капитал — форма господдержки семей, которая действует с 2007 года. Входит в нацпроект «Демография». Выплаты назначаются семьям, в которых рождается или усыновляется второй и последующие дети. На 2018 год сумма маткапитала составляла 453 тысячи рублей.

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