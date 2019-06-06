В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала
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После индексации с первого января следующего года размер материнского капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом шестого июня рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам Максима Топилина, с первого января следующего года - прогноз роста потребительских цен составляет четыре процента, материнский капитал будет увеличен. То есть со следующего года сумма материнского капитала составит около 470 тысяч.
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