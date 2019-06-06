Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала

В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала

Добавлено: 06.06.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала

После индексации с первого января следующего года размер материнского капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом шестого июня рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам Максима Топилина, с первого января следующего года - прогноз роста потребительских цен составляет четыре процента, материнский капитал будет увеличен. То есть со следующего года сумма материнского капитала составит около 470 тысяч.

В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"

Читайте также:

В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"
Напомним, программа начала действовать в стране двенадцать лет назад по указу российского президента Владимира Путина, ранее программу продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. На сегодняшний день сумма материнского капитала в стране составляет 453 тысяч рублей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Общество
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
Политика
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Общество
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Общество
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"
Общество
В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: