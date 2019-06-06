В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала

После индексации с первого января следующего года размер материнского капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом шестого июня рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам Максима Топилина, с первого января следующего года - прогноз роста потребительских цен составляет четыре процента, материнский капитал будет увеличен. То есть со следующего года сумма материнского капитала составит около 470 тысяч.

Напомним, программа начала действовать в стране двенадцать лет назад по указу российского президента Владимира Путина, ранее программу продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. На сегодняшний день сумма материнского капитала в стране составляет 453 тысяч рублей.