Какую роль сыграл в жизни города рухнувший в Белорецке мост

Самое длинное деревянное строение в России для перехода реки, для белоречан стало символом целой эпохи.





Новость о том, что самый длинный в России деревянный мост, ставший героем одной из серий сериала «Вечный зов» рухнул, стала громким событием в общественно-культурной жизни республики. Какую роль он сыграл в истории города?

— Мост был построен в 1936 году для того, чтобы рабочие могли ходить на сталепроволочный – канатный завод через пруд. В это время уже вовсю строился такой район как Мраткино, и людям нужно было ходить на работу, а в обход это было очень далеко. Поэтому был построен этот мост, там была проходная комбината на другом конце, в дальнейшем проходную закрыли и мост стал никому не нужен, они его вывели со своего баланса, - рассказал специалист.

— Когда началась Великая Отечественная война, по этому мосту солдаты из Белорецка уходили на фронт, так как раньше узкоколейка была только на комбинате, и они проходили по нему, жены и дети провожали их. Потом на мосту же встречали столько радости было. Я думаю, у каждого жителя города есть фотография с этим мостом, целая городская эпоха с ним связана.

Администрация Белорецка тоже не хочет его брать по одной простой причине, каждый год его нужно ремонтировать и вкладывать большие средства. Раньше это делалось каждую зиму. Администрации это крайне не выгодно.





Это очень грустная история, очень жалко его. К нам приезжает просто огромное количество туристов. Все спрашивают про мост, ходят туда смотреть на него. Ведь его еще можно отремонтировать, пока он совсем не уплыл. Сделать там видовые площадки, кафе, место городского притяжения, нужен только хороший и решительный инвестор, — прокомментировала новость специалист – историк, старший научный сотрудник Белорецкого краеведческого музея Наталья Попкова.