В России инвалиды смогут парковаться бесплатно
Комментарии (0)
Загрузка...
Госдума в третьем чтении приняла закон о праве на бесплатную парковку для людей с ограниченными возможностями здоровья в любом регионе страны. Депутаты уточняют, что органы местного самоуправления смогут предоставлять льготу на основании сведений из общероссийского электронного реестра, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Благодаря Федеральной базе данных будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается, — объяснили представители партии «Единая Россия».
Читайте также:Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
Читайте также
Общество
Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
Общество
В Башкирии начал работать Единый государственный реестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС)
Образование
Родители, которые отказались отдавать ребенка в детсад, должны будут написать заявление
Общество
В Башкирии статус предпенсионера получили 15 тысяч человек
Общество
В России вводят электронные военные билеты
Общество
В России упростили процедуру выдачи маткапитала
Общество
В Уфе матери детей-инвалидов могут получить профессию на бесплатных спецкурсах
Общество
Инвалиды Башкирии могут бесплатно пройти водительские курсы