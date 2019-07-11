В России инвалиды смогут парковаться бесплатно

Госдума в третьем чтении приняла закон о праве на бесплатную парковку для людей с ограниченными возможностями здоровья в любом регионе страны. Депутаты уточняют, что органы местного самоуправления смогут предоставлять льготу на основании сведений из общероссийского электронного реестра, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Благодаря Федеральной базе данных будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается, — объяснили представители партии «Единая Россия».

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Отметим, что единый электронный реестр позволит упростить оказание государственных услуг и мер социальной поддержки населения с ограниченными возможностями здоровья. Если сейчас человеку всегда необходимо иметь с собой справку, подтверждающую инвалидность, то в будущем это уже не потребуется.