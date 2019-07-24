В Благовещенске власти решили отдать школу в отличном состоянии под торговый объект

Пока в Башкирии разбираются с проблемой нехватки социально-значимых объектов, в Благовещенске, напротив, решили сократить их число. Младший блок городской школы № 1 оказался ненужным администрации, и муниципалитет принял решение его закрыть, сообщает сайт Newsbash.ru.





Органов власти не смутил ни новый ремонт, ни возражения преподавательского состава и родителей. По словам депутата городского поселения Сергея Жукова, здание хотят отдать под торговый объект. На сегодняшний день, как отметил общественный деятель, отдел образования Благовещенского района решает вопрос распределения обучающихся.

— Школа пригодная для обучения, внутри отличный ремонт, который в очередной раз сделали и в этом году. Из недостатков – только фасад здания. По словам жителей города, на лицевой части школы ремонта не было почти 13 лет. Общественность недоумевает, что школу решили отдать под торговый объект, — рассказал Сергей Жуков на своей странице в социальных сетях.

UPD: Администрация района прокомментировала ситуацию. По словам заведующей информационного сектора муниципалитета Натальи Аносовой, школа продолжит работать в прежнем режиме до открытия нового образовательного учреждения в городе. Главным фактором для отказа от первоначальных планов стало мнение родителей. Администрация района прокомментировала ситуацию. По словам заведующей информационного сектора муниципалитета Натальи Аносовой, школа продолжит работать в прежнем режиме до открытия нового образовательного учреждения в городе. Главным фактором для отказа от первоначальных планов стало мнение родителей.



— Принимая во внимание неготовность к смене места обучения, принято решение отремонтировать фасад здания в августе и продолжить еще какое-то время обучение детей в этом здании. В сентябре откроется новая школа на 320 детей. Она очень современная и комфортная. После открытия , при естественном перераспределении учеников и учителей, будет понятна ситуация с дальнейшей жизнедеятельностью образовательных организации в целом. Мы действительно оценили труд по подготовке к началу учебного года учителей и родителей и отложили принятие решения о выселении из здания начальных классов гимназии, — отметила Наталья Аносова.

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