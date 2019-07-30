В Башкирии 12 семей дали своим новорожденным мальчикам имя Радий

Все чаще молодые родители решают назвать новорождённых в честь врио Главы региона, сообщает сайт Newsbash.ru.



12 семей выразили свою любовь к руководителю Башкирии по-особенному. Так, они дали своим новорожденным мальчикам имя Радий. В частности, одна семья Наушербановых живет в Учалинском районе. Мама мальчика Алина работает в детском саду, папа Вадим занимается лесом. Своим именем маленький житель Башкирии обязан матери – именно она предложила назвать сына в честь врио Главы республики.

— Совсем неважно, какой пост займет Радий, главное, чтобы он стал сильной и харизматичной личностью, — отметила женщина.

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Согласно данным регионального Госкомитета по делам юстиции, за девять месяцев в Башкирии зарегистрировали 12 маленьких Радиев — в Уфе, Белорецке, Бирске, Баймаке, Ишимбае и в районах региона.