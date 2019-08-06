Жители Салавата пожаловались на дырявый автобус

Жители Салавата не перестают удивляться долговечности современных маршруток. Накануне горожанин Владимир Чупахин столкнулся с неожиданной проблемой: в автобусе, в котором он ехал, на полу образовалась дыра, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам мужчины, сквозь нее можно было наблюдать состояние дорожного полотна. Погодные условия также усугубили ситуацию – с крыши автобуса нещадно текло. Об этом он рассказала в социальных сетях.

— Когда же будет нормальный транспорт в Салавате?! Дыра размером с ногу. Не дай Бог ребенок провалится. Кстати, в том же «Мерседесе» крыша течет по всему салону, — говорится в посте горожанина.

— Скиньтесь всем городом на новый транспорт или ходите пешком. Зачем всякую чушь выкладывать, лучше от этого не станет, — Евгений Азанов.

— Мы налоги платим, у администрации города должна голова болеть об этом, а не у горожан, — Евгений Петров.

— Главное, чтобы не развалился в пути, — Александр Федоров.

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Пользователи иронично отреагировали на возмущение мужчины. Одни предложили начать сбор денег на новый транспорт, другие «восхитились» возможностями маршрутных автобусов.