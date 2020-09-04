"Ждал автобус, который так и не приехал": в Уфе жители пожаловались на общественный транспорт

Уфа | 04 сен 2020 | 11:11

Жительница Уфы пожаловалась в социальной сети Facebook на городской общественный транспорт, который невозможно дождаться в вечернее время.







По словам горожанки, ее сын не смог уехать из микрорайона Сипайлово в сторону проспекта Октября. Выйдя с тренировки в девять часов вечера, он более 40 минут ждал автобус, который так и не приехал. В итоге ему пришлось позвонить родителям, чтобы они самостоятельно забрали его.



В комментариях Рину поддержали и другие уфимцы. «Хочу сказать, что после 20 часов с остановки Док невозможно уехать на проспект Октября на автобусе Башавтотранс. Это называется столица! Позор!», написал Рафаиль Абдуллин. По словам другого комментатора, «из Сипайлово после 21 часа только 232 ходит. Еще минут через 40 все, можешь идти пешком!».

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Фото: pixabay.com

Ранее чиновники объявили о том, что в Уфе планируется отменить около 40% маршрутов — по их словам, они являются дублирующими, либо избыточными.