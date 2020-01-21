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Мэр Уфы отчитал подчиненных за то, что автобусы в городе ходят не по графику

Добавлено: 21.01.20
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Мэр Уфы отчитал подчиненных за то, что автобусы в городе ходят не по графику

Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы подвели итоги работы Управления транспорта и связи в 2019 году. С докладом выступил Ильдар Юланов.

По словам начальника управления, в прошедшем году в столице Башкирии по просьбе граждан возобновили 21 маршрут, изменили 34 и на 24-х увеличили количество транспорта. Что касается карты «Алга», то здесь количество пересадок в рамках часового тарифа превысило 293 тысячи. Помимо прочего в 2019 году было установлено более 100 остановочных павильонов, происходило обновление подвижного состава пассажирских перевозок. Также чиновник рассказал об организации сезонных перевозок, электронном транспорте и т.д.

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В 2020 году появится 11 новых маршрутов в Нагаево, Елкибаево и другие микрорайоны. Также к проведению мероприятий, например Фольклориада и 75-я годовщина Великой Победы, продолжится работа по приведению в порядок внешнего вида водителей и обновление остановочных павильонов. А вот на вопрос мэра Ульфата Мустафина о том, почему транспорт ходит не по графику, оказалось, что «автобусы где-то скапливаются».
— Много сделано за истекший год, много мер принято, но вопросы остаются. Жители постоянно жалуются, что не по расписанию ходит общественный транспорт. Заходишь в сети – все спрашивают, где автобусы, почему ждем 20-30 минут. Конкретно ответьте – это нехватка водителей или транспортных средств. Говорим открыто, это касается не частных перевозчиков, а «Башавтотранса», — отметил Ульфат Мустафин.
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Источник: proural.info
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