"Целыми днями он сидел дома в холоде": в селе Нагаево не подключают газ семье с ребенком-инвалидом

Уфа | 02 сен 2020 | 10:51

Жительница Уфимского района обратилась к Главе Башкирии. По словам женщины, ранее она уже писала жалобу, что ее семья, проживающая в селе Нагаево, осталась без газа.







Оказалось, что после этого приехала аварийная бригада, которая провела монтаж оборудования. В конце июля специалисты газовой компании приняли работу и сказали, что теперь им нужно подготовить необходимые документы для врезки газа. Однако прошло два месяца, но ничего так и не подключили.

— У нас ребенок-инвалид. На улице было холодно, соответственно дома тоже. Вследствие чего ребенок и заболел. Целыми днями он сидел дома в холоде. 1 сентября я позвонила в службу подключения газа, там мне ответили, что наших документов на врезку у них нет, документы находятся в другом месте. Прошу Вас обеспечить подключение газа в кратчайшие сроки. На улице осень и скоро похолодает. Почему затянулось подключение? Ведь все готово для этого, а информацию уточнить не у кого. В эту газовую компанию не зайдешь, огромные очереди на улицах. Люди стоят на ветру и мерзнут, пока подойдет их очередь. В помещение пускают по три человека, — сообщила женщина.

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Фото: скрин видео