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Утро в Уфе началось с пожара: в одном из дворов Сипайлово загорелась «ГАЗель»

Утро в Уфе началось с пожара: в одном из дворов Сипайлово загорелась «ГАЗель»

09:56, 04 мар 2024

В микрорайоне Сипайлово города Уфы минувшей ночью произошло возгорание кабины грузового автомобиля «ГАЗель». ЧП случилось около 5 часов утра недалеко от дома 18а по ул. Шаумяна.

Согласно информации, предоставленной МЧС РФ, через 10 минут после прибытия пожарных расчетов огонь был локализован и потушен. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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