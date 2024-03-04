Утро в Уфе началось с пожара: в одном из дворов Сипайлово загорелась «ГАЗель»

09:56, 04 мар 2024

В микрорайоне Сипайлово города Уфы минувшей ночью произошло возгорание кабины грузового автомобиля «ГАЗель». ЧП случилось около 5 часов утра недалеко от дома 18а по ул. Шаумяна.

Согласно информации, предоставленной МЧС РФ, через 10 минут после прибытия пожарных расчетов огонь был локализован и потушен. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ