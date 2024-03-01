Героический поступок: житель Уфы спас сестру-инвалида из горящей квартиры

22:10, 01 мар 2024

В Уфе на четвертом этаже девятиэтажного дома произошло возгорание телевизора. В задымленном помещении находилась 26-летняя девушка-инвалид, которая, увидев огонь, заперлась в соседней комнате.

Спустя несколько минут домой вернулся ее старший брат. Не растерявшись, он, вооружившись фонариком, сквозь густой дым отыскал сестру и вывел ее на лестничную площадку. Мужчина также самостоятельно потушил загоревшийся телевизор.

Пострадавшую девушку госпитализировали.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Предварительной причиной возгорания называется аварийный режим работы электросети.

«МЧС России выражает благодарность Александру Вырышеву за проявленные смелость и решительность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ