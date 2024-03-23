В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в котором погиб инвалид-колясочник

23:28, 23 мар 2024

В субботу, 23 марта, в населенном пункте Кучаш Калтасинского района Башкирии произошел пожар, унесший жизнь 65-летнего мужчины-инвалида.

Огонь охватил жилой дом, где проживал мужчина. Спасатели обнаружили его тело во время тушения.

По предварительной информации, в момент возгорания женщина, с которой жил погибший, находилась у соседки. Она издалека увидела, как горит их дом. На помощь бросились соседи, но, к сожалению, мужчина, не имевший возможности самостоятельно передвигаться, не смог выбраться из пылающего жилища.

Причины трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают следователи и дознаватель МЧС.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ