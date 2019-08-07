Уфимской спичечной фабрике - 90 лет
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Сколько труда, сил и любви вложено в каждую спичку Гульсум Байдавлетова знает не понаслышке. На уфимской спичечной фабрике женщина трудится всю свою сознательную жизнь, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гульсум Байдавлетова, мастер по изготовлению спичек:
«Пришла я в 90-ые. Мечтала быть учителем. Но закончив училище для нефтеперерабатывающих заводов мастер привел сюда нас с подружками на практику».Пообещали комнату в общежитии, хорошую зарплату, а что еще надо было деревенской девчонке, вспоминает Гульсум. Вот на фабрике и осталась.
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«Мама умерла рано. Надо было работать. Сейчас, оглядываясь назад, не жалею ни о чем. Люблю свой коллектив и с удовольствием прихожу на работу».Ловко перебирая пальцами, девушки быстро укладывают спички в ячейки. За 7 минут — 330 спичек. Работая вручную торопятся выполнить новый заказ.
Гульсум Байдавлетова:
«Это охотничьи спички, мы их делаем для Министерства Обороны. Это влагоустойчивые спички. Собираем вручную. Лишь пленка делается на станке. В день делаем от 70 до 90 таких вот комплектов».«Погодостойкие» охотничьи, кухонные, бытовые, каминные. Сегодня огненные палочки постепенно уходят из повседневного обихода. Оставляя лишь пламенный след.
Гульсум Байдавлетова:
«Жалко, что сейчас спички уходят в прошлое. Люди о них забывают и Все меньше ими пользуются».Человечество всегда хотело приручить огонь, но все способы его добывания до появления спичек были трудоёмки и несовершенны.
Первые спички, смазанные серной кислотой и похожие на щепки, были изобретены в 10 веке в Китае. Они легко вспыхивали от трения о шершавую поверхность, но для этого всё-таки была нужна Искра. В 1805 году, французский химик, Жан Шансель создал спичку, головка которой состояла из смеси серы, бертолетовой соли и сахара. Это была уже настоящая спичка. Но, чтобы она зажглась, её надо было опускать в стеклянный пузырёк с концентрированной серной кислотой! Такие пузырьки люди носили с собой, а случайно разбив стеклянный сосуд, получали сильнейшие химические ожоги.
В Россию огненные палочки пришли в 30-х годах 19 века и назывались «зажигательные, или самогарные спички». Стоили они недешево: один серебряный рубль за сотню.
Сложный технологический процесс и множество различных операций. Чтобы получить крохотную спичку из огромного дерева требуется много времени и сил.
Все начинается с лесной биржи. Куда поступают деревья.
Осина, тополь, липа. Для производства спичечной продукции используется древесина мягко лиственных пород.
Далее стволы деревьев распиливают на чураки, которые попадают в руки к лущильщику шпона. Тот с помощью специальной машины удаляет кору и разрезает деревянные бруски на ленты.
Спичечную соломку отправляют в специальные ванны, где они пропитываются противотлеющим раствором и подаются в сушильный шкаф.
Технологи, операторы, грузчики, управляющие и подсобные рабочие. Сегодня на фабрике трудятся около 200 человек. Они контролируют работу машин, следят за отсутствием брака, правильной упаковкой и доставкой товара к потребителю.
Остатки былого советского прошлого. Агитационные плакаты и лозунги повсюду. Глядя на них хочется трудиться также достойно, как когда-то трудились и те, кто здесь работал.
А это сушильные камеры. Температура в них достигает порядка 150 градусов. После такой вот сушки готовая соломка идет в сортировочный цех.
А в это время в соседнем цехе изготавливают коробки для спичек. Делают их из огромных рулонов картона, на которых первоначально печатается рисунок, а впоследствии наносится терка.
Гульсум Байдавлетова:
«Про логотип фабрики. Вот из таких заготовок картона делаем спичечные коробки. Наши уфимские спички, родные. 13-15 килограммов весят эти кассеты. Поднимаю около 900 кг в день».Процесс не прекращается ни днем, ни ночью. Люди работают в две смены, снабжая продукцией не только родную республику, но и соседний Татарстан, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую, Иркутскую области и страны СНГ.
В советское время спичечные коробки были «говорящими». События в стране они освещали красноречивей газет. Обо всех грандиозных свершениях в СССР непременно «сообщалось» через «спичечный рупор». Предметы искусства, только сошедшие с конвейера новинки техники, лучшие самолеты советской авиации — всему находилось место на «маленьком плакате».
Сегодня, вспоминает начальник производства спичечной фабрики, им больше приходится подстраиваться под заказчика. И выпускать самые разные упаковки. От классических до сувенирных.
Но первый коробок, который был выпущен на уфимской фабрике первого мая, безусловно, в коллекции самый ценный.
Фагит Ризванов, начальник производства спичечной фабрики:
«Это джигиты башкирские, праздник изображен здесь. Сабантуй».История уфимской спичечной фабрики началась в далеком 1929 году. Именно тогда в Лихачевской излучине приступили к строительству предприятия. Торжественный пуск в эксплуатацию состоялся в первых числах мая 1932 года. В честь этого и было присвоено имя «Фабрика первого мая». В первый год работы на ней изготовили уже выпустило 104 тысячи ящиков спичек.
7 производственных цехов и более 1000 рабочих. В 80-ые уфимские спички знала вся страна. В коробок, сделанный из шпона, помещалось 75 огненных палочек длинною 42 миллиметра. Купить его можно было всего за 1 копейку.
Фагит Ризванов:
«В советское время по России было 23 фабрики. Сейчас 5. Потребность в спичках упала. Не хочется, чтобы фабрика закрылась, хочется, чтобы молодежь приходила сюда».Проработав на фабрике почти 40 лет, качество спичек Фагит Зуфарович может определить с закрытыми глазами, а по звуку работающих станков указать на неисправность. Хотя оборудование, закупленное еще в советские годы, справляется с поставленными задачами на пятерку.
Фагит Ризванов:
«Да столько лет оборудованию, но оно все еще дает план. У нас цех был построен химический в 87 году. Все к нам ехали опыт перенимать».Тысячи спичек стройными рядами. Завершающий этап производства. Заготовки вставляют в спичечную матрицу, ленту шириною в 2 метра, окунают в зажигательный раствор. Затем на этой ленте спичечные головки сушат.
В каждую коробку по 40 штук. Именно такой ГОСТ у сегодняшних спичек. На контрольном столе вручную отбирается весь производственный брак. И спички выходят на финишную прямую.
«Есть маленькие вещи, без которых невозможно представить жизнь. Есть люди, которые их создают. Они влюблены в свою профессию и не жалеют, что когда-то выбрали именно ее».
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