Уфимской спичечной фабрике - 90 лет

Сколько труда, сил и любви вложено в каждую спичку Гульсум Байдавлетова знает не понаслышке. На уфимской спичечной фабрике женщина трудится всю свою сознательную жизнь, сообщает сайт Newsbash.ru.





Гульсум Байдавлетова, мастер по изготовлению спичек:

«Пришла я в 90-ые. Мечтала быть учителем. Но закончив училище для нефтеперерабатывающих заводов мастер привел сюда нас с подружками на практику».

«Мама умерла рано. Надо было работать. Сейчас, оглядываясь назад, не жалею ни о чем. Люблю свой коллектив и с удовольствием прихожу на работу».

«Это охотничьи спички, мы их делаем для Министерства Обороны. Это влагоустойчивые спички. Собираем вручную. Лишь пленка делается на станке. В день делаем от 70 до 90 таких вот комплектов».

«Жалко, что сейчас спички уходят в прошлое. Люди о них забывают и Все меньше ими пользуются».

«Про логотип фабрики. Вот из таких заготовок картона делаем спичечные коробки. Наши уфимские спички, родные. 13-15 килограммов весят эти кассеты. Поднимаю около 900 кг в день».

«Это джигиты башкирские, праздник изображен здесь. Сабантуй».

«В советское время по России было 23 фабрики. Сейчас 5. Потребность в спичках упала. Не хочется, чтобы фабрика закрылась, хочется, чтобы молодежь приходила сюда».

Пообещали комнату в общежитии, хорошую зарплату, а что еще надо было деревенской девчонке, вспоминает Гульсум. Вот на фабрике и осталась.Ловко перебирая пальцами, девушки быстро укладывают спички в ячейки. За 7 минут — 330 спичек. Работая вручную торопятся выполнить новый заказ.«Погодостойкие» охотничьи, кухонные, бытовые, каминные. Сегодня огненные палочки постепенно уходят из повседневного обихода. Оставляя лишь пламенный след.Человечество всегда хотело приручить огонь, но все способы его добывания до появления спичек были трудоёмки и несовершенны.Первые спички, смазанные серной кислотой и похожие на щепки, были изобретены в 10 веке в Китае. Они легко вспыхивали от трения о шершавую поверхность, но для этого всё-таки была нужна Искра. В 1805 году, французский химик, Жан Шансель создал спичку, головка которой состояла из смеси серы, бертолетовой соли и сахара. Это была уже настоящая спичка. Но, чтобы она зажглась, её надо было опускать в стеклянный пузырёк с концентрированной серной кислотой! Такие пузырьки люди носили с собой, а случайно разбив стеклянный сосуд, получали сильнейшие химические ожоги.В Россию огненные палочки пришли в 30-х годах 19 века и назывались «зажигательные, или самогарные спички». Стоили они недешево: один серебряный рубль за сотню.Сложный технологический процесс и множество различных операций. Чтобы получить крохотную спичку из огромного дерева требуется много времени и сил.Все начинается с лесной биржи. Куда поступают деревья.Осина, тополь, липа. Для производства спичечной продукции используется древесина мягко лиственных пород.Далее стволы деревьев распиливают на чураки, которые попадают в руки к лущильщику шпона. Тот с помощью специальной машины удаляет кору и разрезает деревянные бруски на ленты.Спичечную соломку отправляют в специальные ванны, где они пропитываются противотлеющим раствором и подаются в сушильный шкаф.Технологи, операторы, грузчики, управляющие и подсобные рабочие. Сегодня на фабрике трудятся около 200 человек. Они контролируют работу машин, следят за отсутствием брака, правильной упаковкой и доставкой товара к потребителю.Остатки былого советского прошлого. Агитационные плакаты и лозунги повсюду. Глядя на них хочется трудиться также достойно, как когда-то трудились и те, кто здесь работал.А это сушильные камеры. Температура в них достигает порядка 150 градусов. После такой вот сушки готовая соломка идет в сортировочный цех.А в это время в соседнем цехе изготавливают коробки для спичек. Делают их из огромных рулонов картона, на которых первоначально печатается рисунок, а впоследствии наносится терка.Процесс не прекращается ни днем, ни ночью. Люди работают в две смены, снабжая продукцией не только родную республику, но и соседний Татарстан, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую, Иркутскую области и страны СНГ.В советское время спичечные коробки были «говорящими». События в стране они освещали красноречивей газет. Обо всех грандиозных свершениях в СССР непременно «сообщалось» через «спичечный рупор». Предметы искусства, только сошедшие с конвейера новинки техники, лучшие самолеты советской авиации — всему находилось место на «маленьком плакате».Сегодня, вспоминает начальник производства спичечной фабрики, им больше приходится подстраиваться под заказчика. И выпускать самые разные упаковки. От классических до сувенирных.Но первый коробок, который был выпущен на уфимской фабрике первого мая, безусловно, в коллекции самый ценный.История уфимской спичечной фабрики началась в далеком 1929 году. Именно тогда в Лихачевской излучине приступили к строительству предприятия. Торжественный пуск в эксплуатацию состоялся в первых числах мая 1932 года. В честь этого и было присвоено имя «Фабрика первого мая». В первый год работы на ней изготовили уже выпустило 104 тысячи ящиков спичек.7 производственных цехов и более 1000 рабочих. В 80-ые уфимские спички знала вся страна. В коробок, сделанный из шпона, помещалось 75 огненных палочек длинною 42 миллиметра. Купить его можно было всего за 1 копейку.Проработав на фабрике почти 40 лет, качество спичек Фагит Зуфарович может определить с закрытыми глазами, а по звуку работающих станков указать на неисправность. Хотя оборудование, закупленное еще в советские годы, справляется с поставленными задачами на пятерку.



Фагит Ризванов:



«Да столько лет оборудованию, но оно все еще дает план. У нас цех был построен химический в 87 году. Все к нам ехали опыт перенимать».

«Есть маленькие вещи, без которых невозможно представить жизнь. Есть люди, которые их создают. Они влюблены в свою профессию и не жалеют, что когда-то выбрали именно ее».





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Тысячи спичек стройными рядами. Завершающий этап производства. Заготовки вставляют в спичечную матрицу, ленту шириною в 2 метра, окунают в зажигательный раствор. Затем на этой ленте спичечные головки сушат.В каждую коробку по 40 штук. Именно такой ГОСТ у сегодняшних спичек. На контрольном столе вручную отбирается весь производственный брак. И спички выходят на финишную прямую.