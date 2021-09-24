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В Башкирии пропал мальчик из Иглинского района Альберт Байдавлетов

В Башкирии пропал мальчик из Иглинского района Альберт Байдавлетов

08:17, 24 сен 2021

В Башкирии начались поиски 15-летнего Альберта Байдавлетова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Мальчик пропал в деревне Улу-Карамалы Иглинского района. 23 сентября он ушел из дома и не вернулся. 

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: зеленая куртка, черно-коричневая полосатая футболка, черные трико, темные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Иглинский район
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