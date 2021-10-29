В Башкирии пропал житель Уфы Ильгиз Хасанов

14:26, 29 окт 2021

В Уфе начались поиски 28-летнего Ильгиза Хасанова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Молодой человек ушел из дома 28 октября. Обратно он и не вернулся и не выходит на связь. Сообщается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.



Был одет: черная болоньевая куртка, черные болоньевые штаны, черные ботинки, темно-серая вязаная шапка.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении уфимца, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112.



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Источник: Лиза Алерт Башкортостан