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В Башкирии пропал житель Уфы Ильгиз Хасанов

В Башкирии пропал житель Уфы Ильгиз Хасанов

14:26, 29 окт 2021

В Уфе начались поиски 28-летнего Ильгиза Хасанова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек ушел из дома 28 октября. Обратно он и не вернулся и не выходит на связь. Сообщается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. 

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. 

Был одет: черная болоньевая куртка, черные болоньевые штаны, черные ботинки, темно-серая вязаная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении уфимца, просят обращаться по телефону 88007005452 или 112.

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Источник: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа поиск происшествия
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