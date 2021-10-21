В Башкирии пропала 40-летняя Лилия Бикметова
18:01, 21 окт 2021
В Уфе начались поиски 40-летней Лилии Бикметовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Последний раз женщину видели 17 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, светлые волосы, зеленые глаза.
Одежда: красная куртка, синие джинсы, оранжевая водолазка, темно-синие кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимки, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.
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Источник:
gorobzor.ru
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