В Башкирии пропала 40-летняя Лилия Бикметова

18:01, 21 окт 2021

В Уфе начались поиски 40-летней Лилии Бикметовой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Последний раз женщину видели 17 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, светлые волосы, зеленые глаза.



Одежда: красная куртка, синие джинсы, оранжевая водолазка, темно-синие кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении уфимки, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.

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