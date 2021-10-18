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В Башкирии тело пропавшей уфимки нашли в колодце под бетоном

В Башкирии тело пропавшей уфимки нашли в колодце под бетоном

19:48, 18 окт 2021

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшей 50-летней уфимки. По данным СК по РБ, о  пропаже женщины заявил 27 сентября 2021 года ее 44-летний муж. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Мужчина сообщил, что вечером 25 сентября он забрал жену на машине с базы отдыха вблизи села Петровского Иглинского района. С его слов, проехав 100 метров, женщина передумала возвращаться, вышла из машины и пошла в сторону турбазы. 

В пресс-службе МВД республики уточнили, что пропавшую искали вместе с волонтерами вокруг села и базы отдыха, к поискам также привлекли 30 слушателей Уфимского юридического института МВД России. В то же время водолазы МЧС проверили 15 км дна реки Сим.

Предварительно сотрудники правоохранительных органов установили, что той ночью женщина так и не вернулась к подругам. Выяснилось также, что муж отвез женщину в дачный домик.

Впоследствии мужчина признался в убийстве, сообщив, что он вместе с женой работал водителем автошколы, он привез ее на дачу после вечеринки домой, где между супругами возник конфликт из-за долгов, которые якобы набрала его жена. Подозреваемый заявил, что задушил ее, сбросил тело в пересохший колодец во дворе и залил бетоном, веревку он сжег.

«Чтобы достать погибшую, спасателям пришлось спускаться на глубину 10 м и разбивать почти полуметровый слой затвердевшего цемента», – сообщили в МВД.
Сейчас фигуранта уголовного дела передали следователям СК, оперативники МВД продолжают сопровождение расследования уголовного дела.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа криминал
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