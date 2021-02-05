Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В колодце обнаружили тело пропавшей жительницы Стерлитамака Любови Скачковой

В колодце обнаружили тело пропавшей жительницы Стерлитамака Любови Скачковой

В колодце обнаружили тело пропавшей жительницы Стерлитамака Любови Скачковой

Стерлитамакский район | 05 фев 2021 | 17:34

В Башкирии завершились поиски без вести пропавшей 53-летней Любови Скачковой. Женщину искали с 27 августа прошлого года. Тогда Любовь ушла из дома в Стерлитамаке в неизвестном направлении.

Как сообщает издание «КП-Уфа», женщина была найдена мертвой в колодце в полузаброшенном СНТ. Тело несчастной было обернуто в одеяло и перемотано скотчем. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний знакомый Любови. Мужчина не стал отрицать свою причастность к исчезновению женщины и сам показал, где спрятал тело убитой.  

Из-за долгого нахождения в колодце тело Любови претерпело изменения, и сказать точно, от чего погибла женщина, можно только после судебно-медицинской экспертизы. Что стало причиной жестокой расправы, выясняют следователи.

Напомним, ранее знакомые предполагали, что Любовь просто уехала на курорт, как часто делала до исчезновения. Семьи у убитой нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: