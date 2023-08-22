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В Башкирии обнаружили тело пропавшей в начале августа женщины

В Башкирии обнаружили тело пропавшей в начале августа женщины

14:31, 22 авг 2023

Трагическим финалом в Башкирии закончились поиски пропавшей жительницы населенного пункта Ишберда в Баймакском районе. Сегодня во вторник, добровольцы поисковой организации «Лиза Алерт» сообщили о том, что 49-летнюю женщину обнаружили мертвой.

Сельчанка вышла из дома и пропала 1 августа. С тех пор проводились ее интенсивные поиски. Уточнялось, что в момент пропажи женщина была одета в халат красного цвета и тапочки.

Что стало причиной гибели несчастной волонтеры не сообщают.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в МЧС Башкирии рассказали о последствиях урагана в Баймакском районе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район происшествия поиск смерть
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