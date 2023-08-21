В Уфе объявили поиски 32-летнего Ильдара Мурзабаева

15:12, 21 авг 2023

В Башкирии сотрудники ПСО «Башрегионспас» сообщили о пропаже 32-летнего уфимца Ильдара Мурзабаева. Мужчина перестал выходить на связь с 18 августа.

Приметы пропавшего: рост — 185 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштанового цвета, карие глаза. Во что был одет Мурзабаев в момент исчезновения неизвестно.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Ильдар, просьба связаться по следующим номерам: 8 (937) -3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети