В Уфе объявили поиски 32-летнего Ильдара Мурзабаева
15:12, 21 авг 2023
В Башкирии сотрудники ПСО «Башрегионспас» сообщили о пропаже 32-летнего уфимца Ильдара Мурзабаева. Мужчина перестал выходить на связь с 18 августа.
Приметы пропавшего: рост — 185 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштанового цвета, карие глаза. Во что был одет Мурзабаев в момент исчезновения неизвестно.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Ильдар, просьба связаться по следующим номерам: 8 (937) -3-102-112 или 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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