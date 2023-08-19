В Уфе ищут пропавшую 36-летнюю Инну Мамаеву

12:29, 19 авг 2023

Волонтеры отряда по поиску пропавших людей «Барс» сообщили в соцсетях об исчезновении 36-летней жительницы Уфы. Известно, что Инна Мамаева покинула свой дом 18 августа, и с тех пор о её местонахождении нет никакой информации.

Из примет: рост женщины составляет 167 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие.

В момент пропажи женщина была одета в розовые шорты и футболку.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится пропавшая, просим вас сообщить по телефону 8 937 31 02 112.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе спасатели помогли собаке и попавшему под капот котенку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети