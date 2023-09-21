В Башкирии пропала 14-летняя школьница

22:12, 21 сен 2023

В Башкирии объявили поиски 14-летней Анны Шмельковой, жительницы населенного пункта Шингак-Куль в Чишминском районе республики.

Согласно данным поисковой организации ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), Анна перестала выходить на связь с 19 сентября 2023 года, и её местонахождение до настоящего момента остается неизвестным.

Описание пропавшей: рост составляет 160 сантиметров, телосложение плотное, темно-русые волосы до плеч и карие глаза.

В момент исчезновения Шмелькова была одета в кофту черного цвета с капюшоном, коричнево-белую рубашку, голубые джинсы и черные ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просим вас немедленно сообщить по следующим телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Чишмы» сообщало о том, что Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети