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Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе

Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе

14:00, 06 сен 2023

Согласно указу Главы Башкортостана, в населенном пункте Арово, расположенном в Чишминском районе республики, ввели режим карантина в связи с бешенством среди животных. Соответствующий документ был размещен в сети Интернет.

Карантинный режим начал действовать с 5 сентября и охватывает эпизоотический очаг в деревне Арово, а также всю территорию этого населенного пункта. В пределах эпизоотического очага запрещено лечить заболевших больных восприимчивых животных, а также посещать его посторонним лицам, за исключением специалистов государственной ветеринарной службы и жителей поселения.

Кроме того, в рамках этого мероприятия запрещены ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных, снимать шкуры с трупов восприимчивых животных и т.д.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район карантин бешенство указ Хабиров Радий Фаритович
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