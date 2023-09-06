Глава Башкирии ввел карантин по бешенству в Чишминском районе
14:00, 06 сен 2023
Согласно указу Главы Башкортостана, в населенном пункте Арово, расположенном в Чишминском районе республики, ввели режим карантина в связи с бешенством среди животных. Соответствующий документ был размещен в сети Интернет.
Карантинный режим начал действовать с 5 сентября и охватывает эпизоотический очаг в деревне Арово, а также всю территорию этого населенного пункта. В пределах эпизоотического очага запрещено лечить заболевших больных восприимчивых животных, а также посещать его посторонним лицам, за исключением специалистов государственной ветеринарной службы и жителей поселения.
Кроме того, в рамках этого мероприятия запрещены ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных, снимать шкуры с трупов восприимчивых животных и т.д.
ПО ТЕМЕ:
- Глава Башкирии из-за вспышки птичьего гриппа ввел карантин в Уфимском районе
- В Башкирии на карантин из-за кори закрыли школу
Читайте также:Глава Башкирии подписал указ о компенсации многодетным семьям половины стоимости обучения детей в колледжах
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Политика в Башкирии
Глава Башкирии ввел под Уфой карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о введении карантина по бешенству
Общество в Башкирии
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству