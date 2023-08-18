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В Башкирии свернули поиски матери с 3-летним ребенком

В Башкирии свернули поиски матери с 3-летним ребенком

09:44, 18 авг 2023

Пропавших в Башкирии 39-летнюю женщину вместе со трехлетним сыном нашли живыми. Подробности рассказали активисты поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас».

Их местоположение оставалось неизвестным с 12 августа. Родная сестра женщины распространила информацию в своих аккаунтах в социальных сетях, утверждая, что они пропали в Нижегородке. Семья находится в сложной жизненной ситуации поскольку Александра часто злоупотребляет алкогольными напитками.

Ранее издание newsbash сообщало о том, что в РБ пропал известный ведущий из Магнитогорска Александр Нурмухаметов. Он выступал на собственном фестивале, который проходил возле озера Банное. В день мероприятия он неожиданно исчез, а чуть позже было обнаружено его тело.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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