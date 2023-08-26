Завершились поиски пропавшего участника СВО из Башкирии

12:04, 26 авг 2023

Волонтеры и полиция свернули поиски 25-летнего уроженца Башкортостана, который пропал, вернувшись из зоны СВО. Накануне Валерий связался с родными. Об этом сообщила его сестра.

По ее словам, он в данный момент находится в Омске, где живет со своей подругой. С ним все в порядке.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодня сообщало о том, что молодой человек находился в зоне специальной военной операции с февраля 2023 года. В июле по пути домой с ним внезапно пропала связь. Родственники подождали некоторое время, а затем обратились за помощью к правоохранительным органам и сообщили о его пропаже в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети