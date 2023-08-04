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Доброволец СВО из Башкирии пропал без вести по пути домой

Доброволец СВО из Башкирии пропал без вести по пути домой

09:17, 04 авг 2023

Участник СВО из Башкортостана, во время своего возвращения домой, пропал без вести. Об исчезновении 26-летнего Валерия Таламанова сообщила его сестра Лилия.

Женщина рассказала, что ее брат в апреле отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. В июле он взял отпуск и доехал до Краснодара. К вечеру 13 июля военнослужащий внезапно перестал выходить на связь. Прошло уже двадцать дней с тех пор.

Лилия поделилась: «В прошлом случались ситуации, когда Валерий исчезал на какое-то время, но всегда объявлялся и давал о себе знать». Она также сообщила, что пригласив брата к себе в гости, он рассказал о намерении посетить могилы своего отца и брата в деревне Ахлыстино в нашем районе. В дороге его сопровождал приятель, возможно, сослуживец, но его имени Лилия не знает.

О пропаже бойца близкие написали заявление в полицию. Позже местный участковый сообщил, что похожего на Валерия человека видели в городе Омск.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Валерия или стали свидетелем его пропажи, просим вас обратиться в полицию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: поиск происшествия
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