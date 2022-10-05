В Уфе пропал 31-летний Альберт Гафаров

15:50, 05 окт 2022

В Уфе без вести пропал 31-летний Альберт Фиркатович Гафаров. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Уфимец уже неделю не выходит на связь. 29 сентября 2022 года он вышел из дома и пропал.



Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зелено-голубые.







Был одет: черная куртка, синие джинсы, светлые кроссовки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Альберта, сообщите ее по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в лесу нашли останки пропавшего 78-летнего жителя Белорецкого района. Известно, что мужчина перестал выходить на связь с родными после того, как отправился на прогулку в лес вблизи села Николаевка 18 августа.

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