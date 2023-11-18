В Башкирии ищут мужчину, одетого во все черное

В Башкортостане продолжаются поиски 34-летнего уроженца города Мелеуза Альберта Тагирова.

Как сообщили волонтеры организации "Лиза Алерт", занимающиеся поиском пропавших людей, Альберт Тагиров пропал 9 ноября, и с тех пор ни родственники, ни знакомые, ни правоохранительные органы не имеют никакой информации о его местонахождении.

Среди примет, которые дали родственники пропавшего, можно отметить рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем была черные куртка, брюки, ботинки и вязаная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего 34-летнего Альберта Тагирова убедительно просят связаться по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети