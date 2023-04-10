В Башкирии больше месяца разыскивают пропавшего пожилого мужчину

21:28, 10 апр 2023

В Башкортостане продолжаются поиски Фларита Галлямова, который пропал 8 марта в населенном пункте Чапаево в Давлекановском районе. Информацию об этом в своих соцсетях передали волонтеры Башрегионспаса.



Приметы 67-летнего пропавшего: рост примерно 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы подстрижены коротко, имеется проседь, глаза - карие. В момент пропажи на нем была одета зимняя куртка серого цвета, черные брюки, зимние галоши и шапка-ушанка.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фларита Галлямова, просят позвонить по телефону 8-937-310-21-12 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башрегионспас