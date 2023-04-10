В Башкирии больше месяца разыскивают пропавшего пожилого мужчину
21:28, 10 апр 2023
В Башкортостане продолжаются поиски Фларита Галлямова, который пропал 8 марта в населенном пункте Чапаево в Давлекановском районе. Информацию об этом в своих соцсетях передали волонтеры Башрегионспаса.
Приметы 67-летнего пропавшего: рост примерно 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы подстрижены коротко, имеется проседь, глаза - карие. В момент пропажи на нем была одета зимняя куртка серого цвета, черные брюки, зимние галоши и шапка-ушанка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фларита Галлямова, просят позвонить по телефону 8-937-310-21-12 или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Башрегионспас
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропали 3 ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии объявили поиски мужчины, страдающего потерей памяти
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 41-летний Ильшат Хаматнуров
Происшествия в Башкирии
В Уфе ведутся поиски пропавшего 23-летнего Ильмира Загидуллина