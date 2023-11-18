Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пропал уехавший на заработки Евгений Сюткин

В Башкирии пропал уехавший на заработки Евгений Сюткин

5 месяцев назад, 4 июля, 38-летний житель Шаранского района Башкирии Евгений Сюткин ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом происшествии рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт РБ", которые пытаются разыскать пропавшего мужчину.

Как сообщила родная сестра Евгения, Таисия, ее брат отправился на заработки в Уфу, после этого связь с ним оборвалась. Уйдя из дома, Сюткин не взял с собой никаких документов.

Приметы пропавшего: невысокого роста - 167 см, телосложение худощавое, темноволосый, кареглазый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Сюткина, просим срочно связаться с по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Искали 10 дайверов: пропавших на рыбалке уфимцев нашли на дне реки в Татарстане

Читайте также:

Искали 10 дайверов: пропавших на рыбалке уфимцев нашли на дне реки в Татарстане
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Шаранский район происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok