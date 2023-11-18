В Башкирии пропал уехавший на заработки Евгений Сюткин

5 месяцев назад, 4 июля, 38-летний житель Шаранского района Башкирии Евгений Сюткин ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом происшествии рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт РБ", которые пытаются разыскать пропавшего мужчину.

Как сообщила родная сестра Евгения, Таисия, ее брат отправился на заработки в Уфу , после этого связь с ним оборвалась. Уйдя из дома, Сюткин не взял с собой никаких документов.

Приметы пропавшего: невысокого роста - 167 см, телосложение худощавое, темноволосый, кареглазый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Сюткина, просим срочно связаться с по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети