В Башкирии пропал житель Стерлитамака Станислав Ефремов

13:20, 25 ноя 2021

В Башкирии волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски жителя Стерлитамака. Пропал 33-летний Станислав Ефремов.



Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома. С тех пор он на связь не выходил.



Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русые волосы, каре-зеленые глаза.



Был одет: в черную болоньевую куртку, темные джинсы, черные ботинки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан