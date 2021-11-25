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В Башкирии пропал житель Стерлитамака Станислав Ефремов

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Станислав Ефремов

13:20, 25 ноя 2021

В Башкирии волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски жителя Стерлитамака. Пропал 33-летний Станислав Ефремов. 

Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома. С тех пор он на связь не выходил. 


Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русые волосы, каре-зеленые глаза. 

Был одет: в черную болоньевую куртку, темные джинсы, черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Стерлитамакский район происшествия поиск
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