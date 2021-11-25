В Башкирии пропал житель Стерлитамака Станислав Ефремов
13:20, 25 ноя 2021
В Башкирии волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски жителя Стерлитамака. Пропал 33-летний Станислав Ефремов.
Известно, что 19 ноября мужчина ушел из дома. С тех пор он на связь не выходил.
Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, русые волосы, каре-зеленые глаза.
Был одет: в черную болоньевую куртку, темные джинсы, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 88007005452 или 112.
Читайте также:В Башкирии начались поиски 15-летнего подростка Вадима Сагадеева из Дуванского района
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Читайте также