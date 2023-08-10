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В Башкирии нашли мертвым диджея из Магнитогорска

В Башкирии нашли мертвым диджея из Магнитогорска

09:44, 10 авг 2023

На озере Банное в Башкирии обнаружили тело известного диджея из Магнитогорска Александра Нурмухаметова. Сообщение о происшествии опубликовало издание «Стархит». На момент трагедии Нурмухаметову было всего 34 года. Обстоятельства трагической кончины молодого мужчины пока остаются загадкой.

Семья и друзья погибшего сообщили, что он принимал участие в музыкальном фестивале. Вечером 4 августа, отработав ночную смену, музыкант появился на дневной вечеринке. С наступлением вечера, вместе с друзьями он отправился на базу отдыха «Металлург-Магнитогорск» возле озера Банное.

Во время разговора по телефону со своей подругой Нурмухаметов рассказал, что чувствует сильную усталость из-за недостатка сна. После этого он пропал. Согласно информации источника, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая, возможно, раскроет подробности этой трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/granadahappy
Теги: происшествия смерть
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