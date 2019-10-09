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В Уфе возле озера Теплое обнаружили тело таксиста

Добавлено: 09.10.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе возле озера Теплое обнаружили тело таксиста

В Уфе возле озера Теплое обнаружили мертвым мужчину, который работал водителем в популярной мобильной службе такси. Его тело нашли 7 октября прямо возле его автомобиля. Предварительно, он свел счеты с жизнью.


— Это видели многие, кто ходит утром по этой дороге, где-то с 07:30 до 07:45. А соседи видели, что около 07:50 там уже была полиция, — сообщил житель микрорайона Инорс.

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Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Сейчас там разбираются в обстоятельствах смерти мужчины.
— Туда выезжал следователь, он осмотрел место происшествия. По предварительной информации, смерть носит некриминальный характер. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Источник: ufa1.ru
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