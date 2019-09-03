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В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину

В центре Уфы, около жилого дома по улице Кирова, рано утром прохожие обнаружили обнаженное тело женщины. Труп прикрыли клеенкой. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и «скорой». Медикам оставалось констатировать смерть женщины, сообщает сайт Newsbash.ru.

Фотография с места инцидента попала в соцсети. Интернет-пользователи стали делиться догадками, что могло произойти: выпала ли женщина из окна или ее кто-то убил.

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«По факту обнаружения тела женщины около одного из многоквартирных домов Уфы в Следственном комитете проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Предварительно, признаков криминального характера не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил представитель Следственного комитета.
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