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В Ишимбае под окнами многоэтажки обнаружили мертвую женщину

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 167
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае под окнами многоэтажки обнаружили мертвую женщину

В Башкирии погибшую женщину нашли под окнами многоэтажки. Все произошло накануне, 26 сентября, на улице Стахановской в Ишимбае, сообщает сайт Newsbash.ru.


На место сразу же приехали полицейские. По информации Следственного комитета республики, на теле женщины были повреждения, которые характерны для падения с высоты.

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— Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются близкие погибшей и обстоятельства ее смерти, по предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
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