Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный трупп мужчины

В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный трупп мужчины

Добавлено: 18.09.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный трупп мужчины

В Ишимбае на пустыре в 50 метрах от магазина «Пятерочка», расположенном на улице Стахановской, обнаружили  скелетированный труп мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Ишимбае начальник отдела МВД вымогал деньги у бизнесмена взамен на покровительство

Читайте также:

В Ишимбае начальник отдела МВД вымогал деньги у бизнесмена взамен на покровительство
Установлено, что видимых повреждений на костях нет. Документов при трупе не обнаружено. Мужчина находился в зимней куртке, пролежал в земле не менее года. Возможно, что он считается без вести пропавшим.

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
Читать еще...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Ишимбае загорелся дом: эвакуировано 20 человек
Происшествия
В Ишимбае загорелся дом: эвакуировано 20 человек
В Стерлитамаке, на улице Черноморской обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Стерлитамаке, на улице Черноморской обнаружили тело мужчины
В Янаульском районе на крыше Мерседеса обнаружили тело мужчины в странной позе
Происшествия
В Янаульском районе на крыше Мерседеса обнаружили тело мужчины в странной позе
В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина
Происшествия
В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина
В Ишимбае мужчина в маске напал с ножом на продавца магазина
Происшествия
В Ишимбае мужчина в маске напал с ножом на продавца магазина
В Иглинском районе обнаружили труп мужчины в грузовике Вольво
Происшествия
В Иглинском районе обнаружили труп мужчины в грузовике Вольво
В Иглинском районе на берегу реки Сим обнаружили тело человека с ружьем
Происшествия
В Иглинском районе на берегу реки Сим обнаружили тело человека с ружьем
В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой
Происшествия
В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: