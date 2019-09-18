В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный трупп мужчины
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В Ишимбае на пустыре в 50 метрах от магазина «Пятерочка», расположенном на улице Стахановской, обнаружили скелетированный труп мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
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