В Уфе по улице Зорге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

17:55, 27 дек 2022

Сегодня, 27 декабря, под окнами 20-этажного дома по улице Зорге очевидцы обнаружили тело мужчины. Видео с места ЧП опубликовано в соцсетях.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, причиной смерти стал суицид. В пресс-службе СУ СКР по РБ рассказали, что сейчас следователи осмотрели место происшествия. Личность погибшего установлена — им оказался 44-летний местный житель.







"Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и близкие погибшего. По результатам будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе 20-летний водитель ВАЗ-2113 устроил ДТП с двумя иномарками на проспекте Дружбы народов. Об этом сообщает ГИБДД республики.

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Фото: скрин видео