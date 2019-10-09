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В Уфе сварочные работы привели к факельному возгоранию газопровода низкого давления

Добавлено: 09.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сварочные работы привели к факельному возгоранию газопровода низкого давления

Сегодня в Уфе при проведении плановых работ на газопроводе низкого давления произошло факельное горение газа.

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Происшествие случилось на на ул. Ульяновых г. Уфы. Произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе диаметром 150 мм, высота пламени составила 3 м. На место незамедлительно выехали сотрудники ПЧ-3 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».

Причиной горения стало проведение сварочных работ. В 11.30 факельное горение ликвидировано.

Данные работы сотрудниками газовой службы согласованы и продлятся до 17:30 сегодняшнего дня.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Источник: vk.com
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