В Уфе сварочные работы привели к факельному возгоранию газопровода низкого давления

Происшествие случилось на на ул. Ульяновых г. Уфы. Произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе диаметром 150 мм, высота пламени составила 3 м. На место незамедлительно выехали сотрудники ПЧ-3 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».
Причиной горения стало проведение сварочных работ. В 11.30 факельное горение ликвидировано.
Данные работы сотрудниками газовой службы согласованы и продлятся до 17:30 сегодняшнего дня.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.