В Уфе сварочные работы привели к факельному возгоранию газопровода низкого давления

Сегодня в Уфе при проведении плановых работ на газопроводе низкого давления произошло факельное горение газа.



Происшествие случилось на на ул. Ульяновых г. Уфы. Произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе диаметром 150 мм, высота пламени составила 3 м. На место незамедлительно выехали сотрудники ПЧ-3 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».Причиной горения стало проведение сварочных работ. В 11.30 факельное горение ликвидировано.Данные работы сотрудниками газовой службы согласованы и продлятся до 17:30 сегодняшнего дня.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.