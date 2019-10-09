В Уфе водитель «Киа Рио» сбил 8-летнего мальчика

Накануне в одном из дворов Уфы произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний школьник. Ребенок возвращался после уроков домой в 11 часов утра. Мальчик шел напротив Революционной, 14, когда машина виновника ДТП ехала задним ходом.





Водитель, осознав совершенный наезд на ребенка, скрылся с места аварии. Мальчик с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщили в ИА «Башинформ». Предположительно водителем автомобиля «Киа Рио» является 41-летний уроженец Киргизии. Теперь он находится в розыске.

— Покинув место ДТП, водители не задумываются о том, что своими действиями они лишают себя возможности на полное и объективное расследование всех обстоятельств автоаварии, права на предоставление и сбор доказательств на месте происшествия, свидетельствующих иной раз об их невиновности. Они делают себя заложниками возможно субъективных объяснений других участников происшествия, «случайных» свидетелей и очевидцев, — отметили в в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

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Фото: твиттер